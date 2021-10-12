由三立電視與國防部連續3年攜手打造史上最強的軍事旗艦節目《能戰！全民新視界》於雙十國慶晚間8點首播，由主播王偊菁主持，本次參與藝人陣容包括郭彥均、楊子儀、張文綺、大牙、壯壯等組成「鋼鐵藝人團」分組輪番上陣，挺進國軍最前線。節目共有12集，橫跨陸、海、空各軍種，製作團隊走遍國軍各大小單位，融合時下最受歡迎的實境挑戰、行腳體驗和精彩的人物故事，跳脫傳統以輕鬆趣味角度，拉近國軍和民眾間的距離。

節目首集無線收視0.69，由於在國慶當晚播出，更吸引不少男性觀眾，也喚起大家當年當兵的記憶，首播內容是「部隊生存體驗」，邀請到藝人楊子儀與壯壯參與此單元，到海軍儀隊以及高中儀隊競賽第1名的莊敬高職，接受儀隊的訓練，楊子儀的終極目標，是站上儀隊的禮兵台，完成儀隊上哨任務，過程包含操槍以及禮兵步的訓練，對他都是全新的體驗，而壯壯則是要跟莊敬儀隊一起完成表演，只是練習過程中，壯壯摔壞了至少4把練習槍。而這樣的體驗不是為了綜藝與嬉鬧，而是讓民眾清楚，當軍人有多困難，每個任務有多不容易。

楊子儀練習操槍。（三立提供）

節目播出後，楊子儀在臉書留言表示參加這節目讓他永生難忘，也是他入行第1次，楊媽媽在看完節目特別拍電視播出照片傳給他，特別說很好看，讓他驚喜又感動，另外，就是他第1次潘若迪老師打電話給我不是約我吃飯跟運動，而是稱讚我的表現，潘若迪之後還私訊楊子儀，笑稱說他也參加節目要拍。觀眾也表示儀隊超適合他，還表示帥到沒天理，任務結束那一刻真的會哭耶，看到留言後也讓楊子儀感覺更驕傲。節目每周六晚間8點於三立新聞台播出。