高中生一個月生活費要多少才夠？一名高中生在臉書社團發文，表示自己就讀北市的高中，每個月生活費有4000元，有打算向媽媽開口多要1000元，所以上網詢問網友意見，一個月生活費5000會太多嗎？貼文也引起網友熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，自己一個禮拜5天的三餐費用，加上添購文具，家裡一個月給的生活費是4000元，自己為了省錢不吃早餐，仍覺得真的不夠用，而且家人希望自己好好念書，現階段不要半工半讀，讓原PO苦惱，如果跟媽媽要求一個月給5000，會不會太多？

不少網友也紛紛回文力挺，「4000以台北消費確實較少」、「現在的消費水平應該是不夠的」、「在台北真的不夠，起碼一餐要抓100元」、「在嘉義這樣都吃土了，台北...」、「光三餐就很少了，學生時期不吃飽怎麼讀書，更何況還要買文具」、「其實我真的覺得不夠……以前如果三餐要自理還有文具，總會有社交」。

貼文引發熱議，原PO也更新說明，原本4000元有包含交通月票1280元，加上家人與自己作息時間不同，所以吃三餐都要花錢，自己猶豫很久要不要向媽媽開口，才會詢問大家的意見，強調「完全沒有嫌棄或抱怨錢很少」，原PO與媽媽溝通後，生活費已調至5000元。