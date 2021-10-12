蘋果（Apple）與Ansys合作，針對Apple MagSafe模組技術開發者，發表首款射頻安全測試模擬解決方案。該創新技術無須實體原型或昂貴RF安全認證軟體，不僅降低成本，亦加速開發者認證流程。

MagSafe充電器運用新型iPhone內建磁鐵連結同樣內建磁鐵的配件，如充電器、保護殼或底座。Apple的Made For iPhone（MFi）計畫讓技術規格和資源開發者製作可藉由MFi技術和組件與iPhone溝通的MagSafe配件。Ansys透過MFi計畫，針對MagSafe模組夥伴提供廣泛的模擬專業經驗，協助確保開發者能更快設計並推出安全可靠的產品。

幫助開發者簡化認證流程對於提供Apple消費者更廣泛的Apple產品和配件至關重要。Ansys提供大量模擬專業和經過全球市場考驗且最值得信賴的射頻模擬方案。按鍵功能可實現簡單且直覺的開發者體驗，並能大幅降低成本和縮短上市時間。

Ansys資深產品副總裁Shane Emswiler表示，該可延展雲端解決方案運用Ansys的黃金標準HFSS電磁解決方案，支援開發者簡化SAR、尖峰平均e-file和電磁場分布認證，其透過簡單、人性化的界面和自動化，減少複雜度並加速獲得成果，全程提供詳盡意見回饋，並為美國聯邦通訊委員會（Federal Communications Commission，FCC）和ICN符合標準的SAR認證數據報告。