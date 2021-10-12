威盛電子於12日宣布威盛Mobile360堆高機安全系統於全球正式發行上市。

堆高機事故為全球工業傷害和死亡的主要成因之一，尤其是在製造業、物流業和建築領域。威盛Mobile360堆高機安全系統憑藉其精確的智慧人員偵測技術，可在行人無意踏入車輛的警戒範圍時，向堆高機操作員發出即時警報，進而防止在複雜的工作環境中與行人發生碰撞。

為減少因操作員疏忽而導致事故的可能性，威盛Mobile360堆高機安全系統還能於偵測到疲勞現象和危險行為（例如使用智慧型手機或駕駛員抽菸）時發出警報。配置系統前後攝影鏡頭，其即時影像流和可視化警訊也能直接傳送至選配的7吋顯示螢幕上，用以提升操作員對週遭環境的熟悉度。

威盛全球行銷副總Richard Brown表示，威盛Mobile360堆高機安全系統能促使企業採取積極主動的方法來改善工廠、倉庫和建築工地的運營安全，同時透過人員偵測技術，不僅能降低員工受傷的風險，更可減少保險和法律成本以及營運中斷所導致的損失。

威盛Mobile360堆高機安全系統提供完整的隨開即用解決方案，不僅易於安裝並可在極嚴峻的室內和戶外環境中提供堅如磐石的可靠性。其特色包括智慧人員偵測，根據攝影鏡頭安裝的高度，前、後攝影鏡頭可偵測的人員區域範圍約為4到5公尺之間。還可透過威盛Mobile360 WorkX手機應用程式來設定堆高機的偵測區域，並配置一個（警告）至兩個（警告和嚴重）監測範圍。

智慧化操作員行為監控功能部份，威盛Mobile360堆高機安全系統會透過駕駛員攝影鏡頭進行偵測，並在發現疲勞、使用手機及抽菸的跡象時，發出警訊。豐富的視覺感知功能部份，威盛Mobile360堆高機安全系統可將來自前、後攝影鏡頭的即時影像傳送到其車內可選的7吋CVBS顯示器上。同時，用於偵測周圍人員的即時可視警示系統也包含在其易於操作的介面當中。

強固型防水設計包括其IP67等級的外殼、攝影鏡頭和顯示器，以及高品質電纜線、支架和其他配件，皆已通過極苛刻的操作條件下所進行的嚴格測試和驗證。易於安裝和操作部份，威盛Mobile360 WorkX應用程式可用於校準三個攝影鏡頭、調整設定並升級韌體，以及查看和下載存儲在Micro SD卡上的影像。此套系統靈活的設計，可用於支援各種知名製造商的多款堆高機型號。威盛Mobile360推高機安全系統已在全球正式發行販售。