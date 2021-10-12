櫃買中心12日表示，對南璋公司（4712）於違反重大訊息申報及資訊申報規定處違約金3萬元。

櫃買中心表示，南璋公司於110年8月20日知悉其變更海外投資資產處分案之交易對象，惟未依規定時限即時更正相關申報資訊及重大訊息，櫃買中心依規定對該公司處以違約金新台幣3萬元。

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