南璋違反重訊申報 遭處違約金3萬元 17:092021/10/12 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心12日表示，對南璋公司（4712）於違反重大訊息申報及資訊申報規定處違約金3萬元。 櫃買中心表示，南璋公司於110年8月20日知悉其變更海外投資資產處分案之交易對象，惟未依規定時限即時更正相關申報資訊及重大訊息，櫃買中心依規定對該公司處以違約金新台幣3萬元。 瓦解黑幫圍標核電廠工程 士檢起訴地方惡霸、台電貪官11人 基隆國民黨市黨部明拍賣 主委另尋新辦公地 #南璋 #申報 #櫃買中心 #違約金 #重大訊息 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 12萬劑陸國藥疫苗扔水溝 埃及檢方逮3人 15:232021/10/11 國際 役男落跑、士官引爆槍榴彈 軍紀渙散連環爆 憲兵隊集體簽賭 國防部長邱國正震怒 不排除撤換少將指揮官 04:102021/10/09 焦點要聞 達疫苗接種里程碑 斐濟將宣布重啟國際觀光 18:302021/10/09 國際 台南吸客吸金 購物節發票登錄破15億元 04:102021/10/11 地方新聞 國慶連假台南湧人潮 商圈吸客也吸金 估業績成長3、4成 19:312021/10/10 生活 台11線台東東河段路樹倒塌 南迴公路回堵2公里 17:452021/10/11 生活 年報自結公布大提前 119家公司明年先行 16:572021/10/12 財經 女慣竊為1萬元改名「蕭亮搞玩」 涉偷錢及手機判刑6月 10:342021/10/10 社會 五倍券領用亂象多 驚傳領嘸、偽造 04:102021/10/10 生活新聞 台中17噸大貨車撞行人 男卻卡50公尺外汽車底亡 女駕駛嚇壞 10:032021/10/12 社會 《經濟》中南部工作機會增幅強 「薪」情仍遜北部 12:182021/10/12 財經 財經熱門新聞 打房123 央行確立房貸利率三級制 - 財經要聞 - 工商時報 航運又被殺到絕望 「少年海神」暴賺千萬去哪了？他揭驚悚真相 - 財經 新台幣重貶1.06角 失守28.1元關卡 創近半年新低 - 財經 退休好生活》小心！老闆從薪資扣6％當勞工退休金 - 財經焦點 - 中國時報 明天全靠台積電？小心 還有3大未爆彈 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。