美國哈佛大學刊物「哈佛紅報」報導，該校知名暑期中文進修計劃「哈佛北京書院」因原合作方北京語言大學日益「不友善」，故自2022年起改與台灣大學合作，並更名為「哈佛台北書院」。

以往，哈佛北京書院（Harvard Beijing Academy）的暑期中文課程除教室內的語言課程外，還會帶領學生登長城、學唱中文流行歌，學打麻將等，沉浸式教學備受學生好評。

「哈佛北京書院」負責人劉力嘉（Jennifer Liu）教授表示，計劃決定移至台北，主要是因為北京語言大學「缺乏友善態度」。近年來，該計劃在取得教室和宿舍的問題上，不斷面臨來自合作方的刁難。

劉力嘉指出，對方一改過往針對所有學生提供單一宿舍的慣例，要求該計劃將學生分成2組，分別居住在2間品質參差不齊的宿舍，不然就是要求學生去住旅館，「鑒於他們提供的條件，我們真的無法在堅持品質的狀況下，繼續運作這項計劃」。

劉力嘉告訴「哈佛紅報」（The Harvard Crimson），她懷疑上述問題可能是習近平上台後，中國政府對美國機構態度出現微妙轉變所致。

舉例來說，由於美國獨立紀念日恰好落在暑期進修期間，哈佛的學生以往都會在7月4日當天舉辦小型派對，大家聚在一起吃披薩、唱美國國歌，慶祝國慶。然而自2019年起，北京語言大學禁止哈佛師生在當天舉行任何國慶相關聚會，「他們要求學生不准唱歌、不准慶祝」。

隨著哈佛北京書院遷往台灣，原本為期9週的課程結構也將出現些微調整。先前，9週被劃分為2個4週的學期，學生可在第5週前往中國其他地方進行研究計劃；但自明年開始，課程將縮短為8週，因此學生必須在上課期間完成他們的研究計劃。

劉力嘉說，她很高興學生有機會好好探索台北，台北是摩登與傳統的有趣結合體，而且也是練習中文的好地方，「無論該計劃位於何處，我們都非常有信心，學生將會收穫滿滿」。

劉力嘉也透露，此前美國國家安全教育計劃（National Security Education Program）下轄的語言旗艦學習計劃（Language Flagship Program），亦已把設在北京的機構遷往台灣。

另一方面，哈佛大學費正清中國研究中心教授、哈佛上海中心（Harvard Center Shanghai）主任柯偉林（William C. Kirby）則認為，哈佛大學長期與中國維持緊密關係，哈佛在中國的多數機構仍如常運作，並無計劃搬離，北京書院搬遷只不過是後勤問題所導致。

柯偉林說：「現在哈佛大學還不需要全面退出中國。實際上，哈佛仍在尋求各種可能性，以深化雙方合作。」

針對「哈佛紅報」的報導相關詢問，北京語言大學則未予回應。