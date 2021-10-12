張雪如表示，原本是通知約80位弱勢長輩與街友下午4點到服務處，但下午1點左右就有民眾跑來，請中央的長官們看看，社會困苦需要幫助的人到底有多少。(吳建輝攝)

張雪如說，準備300份的蚵仔麵線、100份的豬腳、滷蛋，還有禮券等，有的長輩、街友一吃就是2碗，還不夠要打包回去給家人吃，這「20元蚵仔麵線說」帶給人們多少啟示(吳建輝攝)

20元的蚵仔麵線找不到，這裡的蚵仔麵線，還有豬腳、滷蛋都不用錢，12日彰化縣議員，也是民眾黨彰化縣黨部主委張雪如，邀請80位弱勢獨老、以及街友長者到服務處吃長壽麵線，現場還有志工幫忙剪髮、整理儀容，還發放超商禮券，與所有長輩一起歡慶重陽，為這個寒冷的秋天，帶來一絲溫暖。

張雪如每年都會邀請所有街友、低收朋友「回家」，這項服務已經超過20年，由志工協助提供暖呼呼的食物，除了重陽節前夕邀請長輩之外，寒流來襲也會不定期準備羊肉爐、薑母鴨等熱食，並將志工蒐集而來的大衣保暖衣物，分送給所有需要的朋友。

張雪如表示，執政黨官員不知民間疾苦，竟然認為蚵仔麵線只要20元，引發社會譁然，今天邀集數十位志工，在服務處準備蚵仔麵線、豬腳、滷蛋等食物，原本是通知約80位弱勢長輩與街友下午4點到服務處，但下午1點左右就有民眾跑來，請中央的長官們看看，社會困苦需要幫助的人到底有多少。

張雪如說，現在蚵仔麵線要找到20元的價格真的很困難，頂多只能買到清麵線，加蚵仔少說4、50元，我們政府官員真的知道基層人民有多辛苦嗎，特別是弱勢家庭、還有很多獨居長輩無人照料，必須靠民間團體、地方政府協助才能維持基本生活。

最後她說，今天一共準備300份的蚵仔麵線、100份的豬腳、滷蛋，還有禮券等，有的長輩、街友一吃就是2碗，還不夠要打包回去給家人吃，這「20元蚵仔麵線說」帶給人們多少啟示，中央不知民間生活困頓、世道艱辛，希望能少點抬槓多聽聽人民的聲音、感受一下人民的辛苦。