鼓鼓化身為體育主播。（相信音樂提供）

鼓鼓日前受高雄市政府之邀拍攝疫苗宣傳短片。（相信音樂提供）

疫情趨緩，各大演唱會場館解封！鼓鼓呂思緯原訂8月舉辦的「聽到請回答Connecting…」演唱會，今宣布將在明年5月7日於高雄流行音樂中心開唱，雖然晚了8個月，但能以健康的身體、健康的心靈、健康的環境和歌迷再次相見，鼓鼓也相當期待，他說：「跟大家一起渡過了漫長的疫情，疫情改變了大家的生活方式，比較過去忙碌的藝人生活，過著更貼近現實的生活，正在籌備新專輯，希望能帶來沉澱之作，能讓愛循環下去。」

鼓鼓深受學生族群喜愛，日前受高雄市政府邀請，南下拍攝學生施打疫苗的宣導影片，鼓鼓心情興奮，迫不及待能在高雄演唱會上見到歌迷。他在宣導短片中化身主播，在演唱會串場影片中，他則擔任特別記者連線，他表示：「因為我是採錄製方式，可以先背台詞，才能念得很順暢，所以很佩服新聞從業人員口條流利，尤其是面對突發狀況時，還能沉著應對。」

「聽到請回答Connecting…」巡迴演唱會，是鼓鼓呂思緯出道至今極致散發自我能量的一場大型表演，高雄場將在5月7日於高雄流行音樂中心舉辦，門票將於24日中午12：00 於ibon售票系統開賣。正努力創作新專輯的他，希望演唱會屆時能帶著新作品和歌迷見面。