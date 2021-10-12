桃園龜山砂石場坍方壓死小黃司機，桃市府勒令停工重罰30萬。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園龜山砂石場坍方壓死小黃司機，桃市府勒令停工重罰30萬。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園市龜山區砂石場坍方壓死小黃司機，桃園市勞檢處除勒令停工改善，也以業者違反職安法，損及公共利益，重罰最高金額30萬元，後續也將持續鑑定調查災害原因，市府社會局也對罹難家屬發給5萬3600元緊急慰問金。

勞檢處指出，第一時間即祭出立即停工處分，現場勘查後發現，業者將砂石推置於建築結構物，卻未保持建築結構物的安全穩固，已違反職業安全衛生設施規則第23條規定：「雇主對於建築構造物及其附置物，應保持安全穩固，以防止崩塌等危害。」暨《職業安全衛生法》第6條第1項規定。

勞檢處強調，坍方甚至波及到公共道路，造成東萬壽路車道阻斷，損及公共利益，若有其他車輛行經，災害可能更大，因此依職業安全衛生法第40條規定，可裁處3萬到30萬元，決議採最高額，重罰30萬元罰鍰。

勞檢處指出，今勘查發現現場勞工有12人，但事發當下並無在作業，因砂石場並非高風險單位，且2017年才變更登記，過去沒有稽查過的紀錄。

勞檢處也提到，因並非本身勞工發生災害，不算工安意外，列為重大災害。後續也將調查業者管理規範、教育訓練和自動檢查機制等，釐清事發原因。業者也要提出改善計畫經審核通過才會同意復工。

坍塌意外地點位於龜山區東萬壽路662號前的承恩企業股份有限公司，市府經發局調閱資料，該址原為金新豐股份有限公司，龜山廠於1996年3月20日核准工廠設立登記金新豐股份有限公司龜山廠，從事非金屬礦物製品製造業砂石碎解洗選加工，於2017年2月16日辦理工廠名稱變更登記為承恩企業股份有限公司。