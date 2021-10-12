西門子數位化工業軟體今天推出mPower電源完整性軟體，此軟體是業界首款也是唯一一款能為類比、數位及混合訊號IC提供幾乎無限可擴充性的IC電源完整性驗證解決方案，即便對於最大規模的IC設計，也可支援全面的電源、電遷移（EM）與壓降（IR）分析。

mPower軟體適用於所有版本的2D設計以及任何大小的2.5/3D IC實作，同時還可輕易整合至現有的設計流程之中。IC設計工程師可以使用mPower更快、更完整地驗證設計是否滿足與電源相關的設計目標，此種能力可以幫助IC客戶大幅提升品質及可靠度，並加速上市時間。

類比IC可將聲音、動作與視像等實際的物理資料轉成數位格式，這種方法對於消費性電子產品、自動駕駛汽車、物聯網以及一些其他增量市場的關鍵應用而言日益重要。

mPower為類比IC設計工程師提供了創新的動態解決方案，可對最大規模的區塊和晶片進行高度準確的模擬式EM/IR分析，從而取代對選定網路粗略的靜態分析與SPICE模擬。使用mPower軟體的客戶會發現，相較於他們現有的解決方案，mPower在整體執行時間上將有大幅提升，不僅速度提高了兩倍，過去不能完成首遍EM/IR分析的大型類比IP區塊，現在亦可以成功實現。

MaxLinear的SoC設計與技術副總裁Paolo Miliozzi表示，西門子的mPower協助我們做到了過去無法做到的事，讓我們在大型類比電路的晶片製造期間，充滿信心地評估EM/IR。

除了卓越的類比功能，西門子全新的數位化mPower可擴充式EM/IR引擎也可對所有數位IC設計進行分析。此款數位解決方案可輕易整合至現有的各式設計流程中，提供世界級的電源分析功能，而且每部機器只需相當低的記憶體，即便對於最大規模的數位設計，用戶也可以完成驗證。

領先的AI運算解決方案開發商Esperanto Technologies的VLSI副總裁Darren Jones表示，在使用mPower之前，我們無法對1000+核心64位元RISC-V AI晶片執行單次全晶片EM/IR分析。使用mPower之後，我們就可以在自己的伺服器場中以較少的資源執行240億電晶體的7奈米AI晶片，周轉時間也優於我們的從前預期。

mPower電源完整性解決方案進一步完善了西門子的電子物理簽核（Signoff）套件，可全方位處理功耗、效能與可靠度分析問題，此套件還包括Calibre PERC軟體、PowerPro軟體、HyperLynx軟體以及Analog FastSPICE平台，設計業者現在可以使用全套西門子電源完整性設計流程進行設計。

西門子IC EDA部門執行副總裁Joe Sawicki表示，設計公司必須執行區塊與全晶片EM/IR分析，以確認電網可以為設備提供必需的電流，而且保證電線不會提前失效。有了我們創新的mPower解決方案，業界即擁有了可用於任何規模的類比、數位與混合訊號layout的快速可擴充動態分析能力，對於最大規模的數位晶片，也可實現矽晶驗證的準確度及快速周轉時間。西門子mPower電源完整性解決方案目前已全面上市。