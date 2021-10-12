政府的五倍券開跑，典華幸福事業針對準新人推出「婚禮振興專案」，標榜「史上最厚禮」的內容包括：1. 五倍券再放大五倍，超狂折抵無上限。2.下訂贈5萬元結婚禮包。3.來店諮詢即贈日本婚戒LAPAGE珍珠手鍊及滿屋設計拍照道具。為了讓新人無後顧之憂，典華婚禮振興專案更主打婚禮「不限日期」、「不限廳房」、還可「彈性退訂」，強調以業界最優惠與最彈性禮遇，要讓準新人與家人感受到久違的婚禮幸福感。

華領頭振興婚禮業商機，直衝全台最狂送最多，而準新人在五倍券的強勢助陣下，婚宴場地也達到非訂不可的高峰。典華強檔釋出振興五倍券放大5倍的巨額增值優惠，凡活動期間下訂典華婚宴場地，使用五倍券支付最少可折抵2萬5千元，桌數越多，折抵越多且折抵無上限，不僅如此，至明年一整年不限日期、不限廳房、可彈性退訂更引發熱烈迴響。而典華最新推出不同風格的4大戶外婚禮空間皆能享有優惠，擁獨樹一格多樣的廳房是典華最具代表性的特色，優惠一釋出已詢問度爆表，大受準新人好評。

為乘勝追擊，讓準新人盡情省一波，典華更霸氣加碼贈5萬元結婚禮包，涵蓋四重好禮為全力助攻力挺準新人。凡於活動期間下訂典華喜宴，不限額，直接拿，享禮包第一重：「試菜折抵1萬元」，典華擁41年餐飲經驗的頂級廚藝團隊且深受新人口碑推薦，讓準新人在婚宴前一品風味。第二重：「儀式堂折抵1萬元」，典華締造全台最多8座儀式堂，戶外、室內皆可選擇，超多風格別出心裁；第三重：「婚禮明星廠商2萬元折抵金」，精選社團討論度超高婚禮廠商包含The Stage攝影團隊、聖立樂團、凡登西服等，就是要將優惠重磅回饋準新人；第四重：「餐飲折價券1萬元」，典華旗下座擁兩大餐飲品牌，豐FOOD海陸百匯、典華雅聚，強強聯手推出。

響應行政院振興五倍券計畫的同時，典華推出了超殺虧本生意優惠，不只要振興買氣，更要讓新人無法拒絕，凡到店諮詢即人人有獎LAPAGE日本鉑金婚戒的天然珍珠手鍊及滿屋設計超人氣婚禮拍照道具，下訂再享超值「三十倍券優惠」直接帶回家。