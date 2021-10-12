新竹工業區及科學園區近年進駐率趨近飽和，新竹縣政府規畫、開發位於湖口鄉的鳳山工業區，並在內成立新竹工業園區聯合服務中心，12日正式啟用，擴大提供芎林鄉五華工業區、新埔鎮內立工業區廠商相關服務，未來鳳山工業區也可望帶來大量就業機會。

新竹縣長楊文科12日出席服務中心的啟用典禮，他表示，縣府在招商引資部分，格外重視基礎建設，縣府施政計畫包含五支箭、十大基礎交通建設，若基礎建好，廠商就會來投資，有如築巢引鳳。

新竹工業園區聯合服務中心12日正式啟用，將服務湖口鳳山、芎林五華、新埔內立等工業區。（莊旻靜攝）

縣府指出，新竹工業區和科學園區近年的進駐率趨近飽和，不過廠商產業用地需求依舊不小，因此縣府從2010年開始辦理鳳山工業區的編定開發，整體面積約18.6公頃，區內各項公共設施今年已建設完成，目前有19家廠商進駐，其中3家已營運，16家正建廠中。

鳳山工業區引進電腦、通訊和電子產品製造業、電子零組件製造業和精密、光學等製造業，鄰近新竹工業區，兩園區可互補、支援，楊文科指出，希望廠商進駐後，可帶動就業率提高，讓百工百業齊飛揚。

新竹工業園區聯合服務中心除了服務鳳山工業區外，也將擴大提供芎林鄉五華工業區和新埔鎮內立工業區內廠商相關服務。