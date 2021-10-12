罷免總部下午已郵寄向台中地檢署具名告發。（刪Q總部提供）

立委陳柏惟過去曾被列為賭博罪證人，刪Q總部12日表示，陳日前受訪時表示當時是快打旋風，明顯有誠信問題，他在媒體及臉書回應若是真實，那麼當年的證詞就有偽證罪嫌疑，罷免總部下午已郵寄向台中地檢署具名告發。

刪Q總部指出， 10月7日，媒體揭露陳柏惟過去曾被列為賭博罪證人，2011年6月在皇冠皇宮娛樂城一案中被警方帶回製作筆錄，「法官於臺灣高雄地方法院101年易字934號刑事判決中載名『皇冠皇宮娛樂城』之6家電子遊戲場為登記有案之娛樂場所，其擺設電動機具與賭客決定輸鸁，且不論金額均可兌換等比例之現金，洵非暫時之娛樂至明。佐以證人即客人陳柏惟於警詢時證稱：查獲當天係把玩賓果星球電子遊戲機檯，先開分再押分把玩，連線就得分，比例為1：3，即1000元可換3000分，當日已經輸1000元」等語。

刪Q總部表示，陳柏惟前受訪時表示是打格鬥遊戲快打旋風，除了汙名化電玩愛好者，明顯有誠信問題之外，同時也質疑他觸犯偽證罪，因為若是他在媒體及臉書的回應是真實，那麼當年的證詞就有偽證罪的嫌疑，罷免總部下午已郵寄向台中地檢署具名告發。

市議員羅廷瑋表示，陳柏惟針對賭博電玩事件前後說法不清、支吾其詞，刻意撇開話題，希望他能夠出面講清楚說明白，以前做錯了，就坦白從寬，但說了一個謊之後，就要用更多的謊言來圓謊。而且陳柏惟在肇逃事件，說他經濟狀況不好，但是卻在流連在電子遊戲場，令人有想像空間。

資深媒體人莊子富指出，陳柏惟到底做了多少事，說了多少謊，要用更多的謊來圓更多的謊，面臨罷免了之後才開始說要苦行，希望他可以把這100個小時當作贖罪，好好地反省，可以想像之後他會把這100小時拍成影片，不論颳風下雨，用這樣的影片來掩蓋他過去的惡行惡狀，博取同情。