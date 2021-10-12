華航(2610)9月營收130.46億元，年成長47.36％。其中，客運收入4.69億元，月增14.27％，年減48.21％；貨運收入117.17億元，月增16.01％，年增60.37％，貨運營收再創高峰。

華航9月貨運表現再攀新高，主因客貨機有效整合提升運能，同時提高貨機優先布局於營收較高的美洲航線比重，大幅推升貨收。公司表示，延續8月貨運出口市場穩健暢旺，持續維持高裝載率，加上適逢中秋節鮮果需求強，汽車零件、半導體也求艙殷切，往歐美艙位需求強勁，運價維持在相對高檔，整體貨運收入亮麗。

貨運市場即將進入第4季傳統歐美假期購物旺季，預期總艙位仍呈現供不應求態勢。華航指出，除配合市場需求，爭取半導體機台、電商貨、消費性電子產品設備等運送商機，並配合短期高價包機需求，彈性調整運能，提高貨機使用率，機動調節客機載貨航班配置，爭取整體最佳營收。