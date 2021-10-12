12日早上8點左右，有民眾經過彰化縣埔心鄉源泉路時，發現遠處一名男子騎乘腳踏車跌落路旁排水溝，嚇得他趕緊打電話報警，因前天晚間山上雨勢磅礡，造成下游排水溝水流湍急，增加警消救援困難，經過4小時僅找到疑似溺者腳踏車，警消持續搜索到下午四點左右，接獲民眾報案，指落水的是其父親，自行爬出返家，讓警消哭笑不得，但也慶幸無人傷亡。

這起事件發生在12日早上8點27分左右，警消獲報後，隨即調派周遭共6個消防分隊，22名消防員，還有空拍機等器具，沿著下游開始尋找，也聯絡水利單位協助將上游水門關閉，讓水位下降至約10公分左右，並針對水門、水壩等截彎處進行搜索，警方也協助查訪員林、埔心、大同國中，亦無學生無故未到校情形。

彰化縣消防局第三大隊長施順仁指出，根據報案人指稱，騎腳踏車的應該人是男生，身高不高，大約國中、小生的高度，但因為目擊者沒有看清樣貌，因此無法判定年紀，落水人應該是騎腳踏車要從狹窄的人行便橋通過，重心不穩不慎摔落。

施順仁說，直到下午3點55分左右，一名蔡姓男子撥打電話告知勤務中心，看到即時新聞報導落水點與一早父親落水的地點一樣，他說一早父親經過該處連同腳踏車一起落水，隨後自行爬上岸，但腳踏車被水沖走，有到員基就醫，人沒有大礙。

施順仁也說，抵達醫院看到當事人平安大家都鬆了一口氣，而當事人表示相當不好意思，讓警消辛苦這麼久，他說他時常在附近騎腳踏車運動，一時重心不穩跌落水溝，順著水流抓到水溝旁草枝，自行爬出脫困，然後走路返回員林住家，也感謝消防隊員辛苦協尋。