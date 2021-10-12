至今天下午16時止，全縣災情總計118件，其中民眾輕傷1件、樹倒80件、積水1件、招牌和路牌掉落10件、其他災情21件。（金門縣消防局提供）

至今天下午16時止，全縣災情總計118件，其中民眾輕傷1件、樹倒80件、積水1件、招牌和路牌掉落10件、其他災情21件。（金門縣消防局提供）

位於金門著名景點山后民俗文化村內，1株樹齡推估135歲，樹高約11.1公尺、胸徑0.39公尺的桄榔樹，今天凌晨時分也在強風肆虐下倒伏。（金門縣林務所提供）

在軍民單位通力合作下，搶修和復原工作已告一段落。（金門縣林務所提供）

圓規颱風外圍環流發威，造成金門外島逾千用戶停電，全島通報災害處理118件，其中又以風倒樹木最多，所幸未傳出重大災情。在全島各軍民單位通力合作下，傍晚隨著颱風尾逐漸遠颺，搶修和復原工作均告一段落。

圓規颱風雖未直接通過金門，但外圍環流仍帶來強勁風力，在11日白天至12日傍晚以前，足足鬧了2天1夜。縣災害應變中心於11日晚間3級開設，緊急啟動各項應變作業，縣長楊鎮浯親自坐鎮指揮。

根據該中心統計，至今天下午16時止，全縣災情總計118件，其中民眾輕傷1件、樹倒80件、積水1件、招牌和路牌掉落10件、其他災情21件， 包括金門防衛指揮部、林務所、養工所、各鄉鎮公所及消防局聯手投入救災復原工作。

其中，位於金門著名景點山后民俗文化村內，1株樹齡推估135歲，樹高約11.1公尺、胸徑0.39公尺的桄榔樹，今天凌晨時分也在強風肆虐下倒伏，縣林務所長鐘立偉表示，日內盡快委託專家健檢評估重新扶植，繼續矗立原地的可行性。

另在圓規逾10級強風狂飆下，也造成大、小金門1145戶停電，主要集中於本島的金湖新前墩、田浦、大地、內洋、溪邊、復國墩及離島烈嶼鄉的林湖村、西口、西宅社區一帶，台電金門區營業處投入大量人力搶修。

大金門地區於上午11時43分即完成復電，小金門則因受海象不佳船班停駛影響，支援搶修人力無法即時前往，中午在縣府協調海巡署快艇協助載運搶修人力登島後，也在下午16時12分全島復電。