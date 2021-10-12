台中市19歲林姓女大學生，日前腹瀉就醫後好轉，隔天卻突然狂喘且嘔吐，經送醫檢查為病毒性心肌炎，急救期間她的心跳還一度停止11秒鐘、且出現多次致命性心律不整，醫療團隊緊急幫她安裝葉克膜、為心臟「代班」，之後對症下藥治療病毒感染，才終於幫林女恢復健康。

回想當時病發經過，林女餘悸猶存的說，她平時飲食、作息都很正常，日前某天感覺吃不下、還出現腹瀉情況，就醫檢查以為是腸胃炎，打完點滴就返家休養，但隔天中午下樓拿外送，卻在要上樓時感覺喘不停，爬到4樓住處就癱倒在地且嘔吐，趕忙打119。

亞洲大學附屬醫院心臟內科醫師許楹奇、心臟血管外科主任劉殷佐表示，林女剛被送到醫院時，初步診斷推測是膽囊發炎，但她血壓持續下降、一度幾乎測量不到，且有嚴重心律不整、心臟收縮力減損等情況，緊急送到手術室搶救，期間心臟還一度停止跳動達11秒。

醫師坦言，林女當時的情況就是「心臟沒力到幾乎沒有輸送血液」，相當危急，立即幫她裝上葉克膜、幫心臟「工作」。林女則說，在電擊過程中她意識清醒，一度還覺得醫生「為何電我」，直到被裝上葉克膜才知道「代誌大條」；等到心臟能恢復自主跳動時，感動到幾乎說不出話。

劉殷佐強調，心肌炎是指心肌受到病毒或細菌侵犯，使得肌肉層發炎請影響心臟血量排出，其初期沒有明顯症狀，且很容易與感冒、腸胃炎等情況混淆，等到病況趨於嚴重就可能出現心臟衰竭、休克等情況；心肌炎雖不算常見的疾病，但在流感盛行期間應格外注意，若有反覆性上呼吸道、腸胃不適且合併呼吸急促、胸悶等，應及早就醫。