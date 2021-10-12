超人氣動漫「咒術迴戰」近來與香港藝人鄧麗欣開設的手搖飲1011 SIPTEA合作，推出台中、高雄快閃店，近日更找來有傲人上圍、「兇版李毓芬」之稱的網紅香菱擔任一日店長，粉絲爭睹險些暴動。

1011 SIPTEA手搖飲這次與全球發行量破4500萬的人氣漫畫《咒術迴戰》聯名，於9月30日至10月17日在高雄巨蛋8樓設立快閃飲品店。正妹網紅小李毓芬 - 香菱也快閃擔任一日店長，吸引不少粉絲前往同樂。

「兇版李毓芬」之稱的網紅香菱擔任一日店長，粉絲爭睹險些暴動。（柯宗緯攝）

香菱笑說，自己也很關注動漫，這次受邀當一日店長相當興奮，現場更試飲角色釘崎野薔薇款獨家新鮮果茶（草莓微檸冰茶），並與親自向粉絲介紹商品，也毫不吝嗇地與角色看板，擺出各種甜美的Pose讓粉絲拍攝。

「兇版李毓芬」之稱的網紅香菱擔任一日店長，粉絲爭睹險些暴動。（柯宗緯攝）

李姓粉絲表示，能在最喜歡的漫畫快閃飲品店與自己的偶像香香見面，實在太幸福了，一得知香香來當一日店長，就馬上和幾名朋友相揪一定要來！果然不虛此行，除了來見偶像之外，粉絲們也相當捧場瘋狂盡興買爆各種周邊。

由香港藝人鄧麗欣主理的新銳手搖飲1011 SIPTEA，曾與史努比、米飛兔聯名擄獲大票粉絲的心，此次轉戰人氣動漫，攜手《咒術迴戰》推出獨家快閃店飲品店，並祭出一系列角色周邊，像是獨家設計款，每日限量發售的咒術師特調飲料套餐（附贈特級咒物-宿儺手指餅乾）、咒術迴戰Q版角色盲盒玻璃杯、保溫杯、隨行杯、手機支架。

周邊商品也有以人氣角色為設計的手機支架、杯墊、環保袋及海灘毛巾，凡消費就送手機擦拭貼，滿1500有資料夾、2000有散裝閃卡、滿額5000則有整組套卡，讓大家買到剁手手。活動期間，線上官網也同步開賣，凡購買整組玻璃杯，還能獨享2個文件夾加碼禮，而10／18至11／1則會移師台中勤美誠品，讓台中人就近衝。