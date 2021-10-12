面對得來不易的感情本該好好珍惜，但有些人就是不安於室，等到失去了珍貴的對象才後悔莫及。不過《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座有色心、沒有色膽，一邊想著偷吃，但又擔心東窗事發，只敢在危險邊緣瘋狂試探。

金牛座：

憨厚不善言辭的金牛座其實內心相當悶騷，佔有慾也很強，只不過他們膽子小，很少做出太過逾矩的事情。不過金牛座若是真的想偷吃，其實不太容易被抓包，原因在於他們擅長隱藏情緒，言行舉止也十分小心翼翼，算是老謀深算的那種人。

雙子座：

雙子座口條好，喜歡調戲異性，但其實他們膽子小，若是真的想偷吃，反而畏首畏尾的。除非雙子座受到刺激，「黑化後」的他們就會變得比較濫情，對於異性來者不拒，除非真的遇到心動的對象，否則依然會周旋在不少追求者之間。

巨蟹座：

巨蟹座相當戀舊，即便他們想偷吃，也鼓不起勇氣，不過如果和前任是因為迫不得已而分手，就容易發生藕斷絲連的事情，即便巨蟹座明知道這麼做是不道德的，但卻無法阻擋那種在危險邊緣瘋狂試探的心理暗示，所以跟巨蟹座談戀愛的人，最好還是多了解一下對方的感情經歷比較好。

雙魚座：

雙魚座對於愛情有著不切實際的浪漫幻想，加上特別容易情緒化，渴望從伴侶身上得到更多關注。但是要雙魚座偷吃，其實也不太容易，除非另一半的所作所為讓雙魚座傷透了心，才會給第三者有了趁虛而入的機會。