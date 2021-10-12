高雄夢時代金門澎湖物產展今（12）日起至10月24日，在3樓蛋型空間盛大開展，今年集結近30間特色店家，推出首六日限搶、買一送一等促銷，10月17日前，展區指定消費滿3000元送400元電子特別券。

此次，包括首次參展的澎湖縣農會、澎湖農漁合作社、典醬家、Ocean海玩子及藍媽媽仙草，推出首六日限搶、買一送一、澎湖時令海鮮預購直送、金酒12公升限量罈裝酒、澎湖熱門IG打卡罐頭甜點等話題商品。

高雄夢時代金門澎湖物產展，今（12）日起至10／24，在3樓蛋型空間盛大開展，今年集結近30間特色店家。（柯宗緯翻攝）

10月17日前，展區指定消費滿3000元送400元電子特別券，使用icash Pay或icash2.0支付，滿6000元加贈400元；另自10／18起，滿3000元送300元，使用icash Pay或icash2.0支付，滿3000元再贈200元，回饋率最高上看20％。

現場除有送禮自用兩相宜的限量金門酒品，還有民眾耳熟能詳的竹葉貢糖、高粱酒香腸、牛肉乾、黑糖糕、時令海鮮三點蟹、水晶冰卷、鐘螺醬、野生明蝦、一條根等知名特產。

此外，澎湖IG超夯打卡甜點Ocean海玩子罐頭提拉米蘇、知名老店藍媽媽跨海直送古法製作的仙草凍，以及澎湖當地獨有的嘉寶瓜，皆原汁原味搬到高雄夢時代，讓民眾在台灣本島就可品嚐最道地的新鮮美味。

為期13天的金門澎湖物產展，夢時代針對APP會員獻上獨享好康：一、單筆消費滿888元現抵50元；二、累計消費滿2000元，贈聖祖貢糖或黑妞花生酥；三、滿8800元，贈送KINYO摺疊吹風機；四、滿20000元，贈送歌林多功能料理美食鍋。此外，每日前50位會員，憑展區千元滿額發票加購10元，還能參加驚喜抽抽樂，多重優惠一次滿足，歡迎有興趣的民眾前往參觀選購。

夢時代表示，現正舉辦2021超強周年慶，除推出買千送百回饋外，持紙本五倍券，指定消費累計滿5000元，另可獲得1000元高雄券。民眾持1000元高雄券，還可換購1200元百貨優惠券，包含1100元電子特別券及100元滿仟抵佰電子優惠券，限量25000份。

同時，消費滿600元扣抵6點OP點數可兌換MOOMIN限量來店禮；消費累計滿3000元還可參加「超級夢想計畫」滿額抽獎活動，最大獎為市值逾70萬元的HYUNDAI小休旅「Venue GLC1.6限定版」，讓民眾聰明消費之餘，還有機會將年度話題限定車款開回家。

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