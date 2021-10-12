立委馬文君表示，南投縣的未來，她準備好了。（馬文君服務處提供／廖志晃南投傳真）

立委馬文君，號召年輕人返鄉，共創美好家園。（馬文君服務處提供／廖志晃南投傳真）

立委馬文君挺醫護人員，贈送防疫物資。（馬文君服務處提供／廖志晃南投傳真）

立委馬文君（右二），感謝警察人員的辛勞。（馬文君服務處提供／廖志晃南投傳真）

南投縣長林明溱即將兩屆任滿，立委馬文君表示，感謝林縣長致力建設南投，開發5大產業園區創造良好基礎；接下來，她會以行動整合資源，打造南投觀光首都和優質農業品牌，「南投縣的未來，馬文君準備好了。」

南投縣沒有焚化爐，全部垃圾都必須載運到外縣市處理，經常因為焚化爐歲修等問題，無法處理南投的垃圾，因此，各鄉鎮市垃圾堆置嚴重，屢屢引發民怨；馬文君認為，短期內垃圾以清運去化為主，未來要徹底分類減量，並設置生質能源發電廠處理垃圾，否則受制於人，垃圾問題只會愈來愈嚴重。

馬文君指出，南投縣匯聚文創藝術工作者、傑出的農民、以客為尊的觀光從業人員，過去各產業都是自產自銷，花很多錢，效果卻不佳，未來應該打團體戰，整合資源，將經濟產業跨領域媒合，創造異業合作的平台。

因此，馬文君主張成立「南投永續農文產業線上平台系統」，推動文化創意產品設計與行銷，透過網路平台，將工藝與農特產異業結合，透過相互資源協助，將產品適度包裝而成文化商品，提高附加價值，以南投的地方特色、文化訴求、創意行銷、打造南投優質農業品牌，開拓旅遊伴手禮市場，讓南投農業、觀光、文創產業欣欣向榮。

再者，溪頭、清境與合歡山風景線，每逢假日人潮湧入，經常大塞車，因為南投縣大眾運輸不便捷，遊客沒開車很難抵達風景區，現有道路要改善，工程艱鉅，很不容易；因此，可以讓遊客透過網路平台，接洽計程車或9人座小巴士載送接駁，免除塞車之苦，同時降低風景區道路的車流。

馬文君指出，目前，農業缺工問題嚴重，青農返鄉充滿理想與抱負，但是從事農作真的很辛苦，因此，她認為農業除了機械化減少人力成本，也必須引進人工智能，從遠端就可以控制農作物生長狀態、病蟲害情況，以及灌溉水量的控制等，實現科技農業的目標。