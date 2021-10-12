國民黨立委鄭麗文今(12日)在立法院質詢行政院長蘇貞昌，是否支持台灣發展核子動力潛艦，但不料雙方爆發激烈言語衝突。鄭麗文認為，蘇揆應該展現保衛台灣的決心，但竟被蘇揆反嗆，「不會像妳這麼不要臉」，鄭麗文聞言氣到走向蘇揆，質疑他怎可以羞辱立委，並痛批蘇揆「見笑轉生氣」。對此，國民黨台北市議員羅智強痛批民進黨，該把黨名內的「民主」拔掉，不要污這兩個字，並要求傲慢的蘇貞昌正式道歉。

鄭麗文今天下午在立法院質詢蘇貞昌時表示，台灣跟大陸的軍力對比失衡嚴重，人家拿多少軍費？我們拿多少軍費？台灣這麼小、大陸這麼大，如果真的要玩軍備競賽，我們怎麼打得過？蘇貞昌反問鄭麗文，「你是要投降是不是」。

鄭麗文直言，她指的是說「要不要發展核子動力潛艦，為什麼不敢發展核子動力潛艦？有了核子動力潛艦就比傳統潛艦好很多，你們防衛的決心在哪裡？」這時蘇貞昌反嗆鄭麗文，「妳要投降是不是，我們是要努力在做，什麼都不要，投降最好對不對？」。鄭麗文又說，今天台海嚴重失衡，所以在軍事上如何有效保衛台灣，不是空口說白話，「拿掃帚沒辦法跟人拚，院長，我今天很誠懇，問你核子動力潛艦也不回」。

蘇貞昌聞言嗆鄭麗文，「像妳現在一隻嘴，連講都不講，連拚都不拚，投降最好對不對？」鄭麗文說，你們總是要展現一下保衛台灣的決心，「我怕到時候投降的第一個是你，第二個是蔡英文！」不料蘇貞昌竟然說，「不會像妳這麼不要臉！」

鄭麗文被蘇貞昌的話激怒，要求暫停質詢，並走到蘇貞昌面前質疑，「什麼叫我不要臉，請問一下院長是什麼意思？還可以這樣出言羞辱立法委員嗎？」。

對此，羅智強12日透過臉書發文聲援鄭麗文，他表示，鄭麗文的質詢一直以來都鏗鏘有力令官員折服。如今台海兵凶戰危，日、澳皆討論發展核動力潛艦，只有要拿掃把打仗的蘇貞昌不願對此表態，還對鄭麗文酸言酸語，最後見笑轉生氣，大罵鄭麗文「袂見笑」、沒風度的嗆鄭麗文「要打架嗎？」。

羅智強續指，正常的民主制度，在野黨比執政黨更重要，執政黨掌握龐大的行政資源，就應更謙卑的聆聽在野黨意見，才能避免濫權專制，而民進黨式的民主，則不願被在野黨監督，不但遲交資料、反質詢，閣揆甚至帶頭，在議場直接羞辱鄭麗文。他要呼籲民主進步黨，把黨名內的「民主」拔掉，不要污了這兩個字。羅智強說，為力挺民主，他要求傲慢的蘇貞昌正式道歉，並為鄭麗文加油。