酸蘇貞昌會第一個投降 鄭麗文遭嗆「不要臉」大暴走(06:00:01)

國民黨立委鄭麗文今天(12日)在立院質詢行政長蘇貞昌，遭蘇貞昌反嗆「不要臉」，二人更爆發激烈言語衝突。事後鄭麗文也在臉書上發文，直言蘇貞昌團隊上梁不正下樑歪，並指立委質詢政府要拿什麼保衛台灣有什麼不對？她更嗆蘇貞昌是不是活在網路上？「完全執政不用這麼委屈，直接修憲啊」，她還要蘇揆「嘴巴記得要用來道歉」。

鄭麗文在臉書上表示，今天總質詢，本來準備了相當多題目要就教行政院官員們，結果蘇貞昌團隊上樑不正下樑歪，上從院長來立院「備詢」時跟立委吵架，下有只會避重就輕、只會像不斷撥放的錄音帶，就是不回答問題的部會首長，這款政府到底要怎麼讓台灣人民信服？是會做事、可受公評、願意傾聽民意？

鄭麗文也整理今天質詢的內容指出，她問蘇揆，總統蔡英文國慶強調四個堅持，是一國論？還是兩國論？但蘇揆回應時卻跳針；針對駐德代表謝志偉在國慶日當天，拿著「台灣獨立」旗幟拍照PO臉書一事，外交部的回答也跳針；對於台灣和中國大陸的軍事差異這麼不平衡，政府如何保衛台灣的問題，詢問要不要、支不支持發展核子動力潛艦，結果蘇貞竟然被問到「見笑轉生氣」，最惡劣的是在質詢的議場大罵「不要臉！」

鄭麗文質疑，請問蘇貞昌院長，立委質詢政府要拿什麼保衛台灣有什麼不對？她更指出，國民黨面對大陸的軍事力量崛起，最平穩的路線就是穩固好自己的軍事實力，反倒是你們民進黨被美國吃豆腐講都不敢講，碰到大陸還要拿什麼跟他們打？鍵盤？網軍？掃帚？又或是不保衛直接第一個逃跑？

鄭麗文更嗆蘇貞昌，「你以為你活在網路上？完全執政不用這麼委屈，直接修憲啊！不要邊領中華民國薪水邊羞辱這個讓你當官的國家」，抗中保台不是用嘴巴說就好，嘴巴記得要用來道歉。