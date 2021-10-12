彰化1名男網友日前到當地某醫學中心做中醫針灸，回家後竟在額頭靠近髮際線處發現1根針留在頭部，事後院方護理師解釋因為他的「頭髮太長擋住針」，才未注意忽略拔針，讓他相當不能接受；不少網友直呼太扯，因醫師下針時應會記錄針數，護理師拔針時也該確認針數，而病患本身也應提醒對方並再次確認。

該名男網友在臉書地方社團「彰化人大小事」發文表示，他今（12日）到彰化某醫學中心做中醫針灸，回到家後竟發現頭上靠近髮際邊緣留有「1根針」，該針長約5公分，尾端較粗應該能明顯被看見，他說所幸針扎的位置並非頭頂，不然他戴上安全帽後恐怕後果不堪設想。

彰化1名男網友日前到當地某醫學中心做中醫針灸，回家後竟在額頭靠近髮際線處發現1根針留在頭部，事後院方護理師解釋因為他的「頭髮太長擋住針」。（翻攝自臉書「彰化人大小事」）

該名男網友說，他之後打電話回去詢問醫院，對方護理師竟解釋說因為他的頭髮太長了，頭髮擋到針才一時疏忽沒看見、拔除，讓他聽了滿頭問號，PO文中直說「可是我才剪短（頭髮）沒多久耶，忘記拔針會很常見嗎？我怎麼那麼衰」。

其他網友則留言說，「真的好誇張耶，護士拔針時不是都會數一遍確認嗎」、「之前在醫院患者針灸醫師會寫下針單，我們拔針都是要看單子的」、「拔針時可以提醒護士，針灸時她沒全程跟，可能不知道醫生幫你針多少」、「自己也要記針一下、檢查一下」、「扯…我在員林的中醫醫生下針時幾針都會算，拔針時護士會一支一支算針數」。