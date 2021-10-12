「桃園市觀塘工業區工業專用港環境影響說明書環境影響差異分析報告（外推方案）」今天闖關環評專案小組審查。（林良齊攝）

「桃園市觀塘工業區工業專用港環境影響說明書環境影響差異分析報告（外推方案）」今天闖關環評專案小組審查，最後環評委員決議補件再審，經濟部政務次長曾文生表示，會請中油公司盡快把資料補齊後再審過來環保署審查。

中油表示，在觀塘興建三接，能夠縮短期程就近供應大潭新增燃氣機組用氣，順勢建構完整供氣系統，確保供氣穩定及安全，並有降空汙、減碳及穩定供電等3優點。中油提及，為了保護藻礁，已進行三次修改，都朝縮小、迴避及減輕的方向規劃。

中油強調，在藻礁保護最大化及供電影響最小化的2前提，提出「外推方案」，包括工業港再外推455公尺、航道及迴船池不浚挖，取消21公頃外海填區，時程將延長2.5年，增加150億預算。

「沒有要在12月18日就通過環差」，曾文生則指出，在公投前送件環差代表政府信守承諾，也能藉此機會跟社會大眾說明，而在環評會議的承諾也有法律效力，他強調，如果屆時公投同意中油在大潭續建第三天然氣接收站，環差案也會繼續走下去，代表政府信守承諾。