雲林縣沿海空品「褐爆」，第4河川局加強整治濁水溪新生裸露地。（民眾提供／張朝欣雲林傳真）

「圓規」颱風導致濁水溪揚塵嚴重，雲林縣麥寮鄉麥寮空品測站11日空品達「褐爆」警戒等級，12日水利署第4河川局分析，褐爆原因應是颱風與東北季風共伴引發強風，加上濁水溪出海口出現新裸露地，目前已與雲林縣政府共同合作，全力加強揚塵防制工程。

為改善濁水溪揚塵問題，經濟部水利署第4河川局、中區水資源局、雲林縣環保局等相關單位合力進行揚塵防制工程，揚塵狀況已較往年改善許多，根據雲林縣政府統計，揚塵事件日由2017年59天次降至2020年9天次，改善幅度達85％。

不過11日因「圓規」颱風帶來強烈氣流，濁水溪出海口出現大型風飛沙，出海口所在地麥寮鄉空品呈現褐色警戒，雖然12日已隨著風勢減弱空品恢復良好等級，但突如其來的「褐爆」，也引發雲林沿海民眾對於揚塵防制工作的關注。

麥寮鄉民代表吳明宜表示，她11日到濁水溪出海口現勘，發現揚塵主要來自於數片新裸露沙地，這些新沙地形成原因，應為今年6至8月的豪雨與颱風，將濁水溪上游大量沙土沖刷至出海口，面積達上百公頃，目前相關單位已加強進行揚塵防制。

4河局副局長張朝恭表示，為降低揚塵，今年提前於8月起辦理相關揚塵抑制作業，其中水覆蓋布設面積達168公頃、綠覆蓋布設面積270.7公頃，防洪植栽已完成3.1公里，其他稻草蓆、防塵網、灑水線布設等覆蓋201.6公頃。

張朝恭指出，因應「圓規」颱風發布濁水溪揚塵警報，4河局啟動緊急應變措施，全線開啟灑水線設施、出動灑水車灑水、高揚程泵浦噴水、挖土機開設引水渠道。未來每周還會出動UAV無人機拍攝及配合衛星航照辨識裸露地變化情形，滾動式檢討施作範圍及工法因應。