桃園市交通局建議民眾多利用桃園公車動態資訊查詢欲搭乘的班次。（陳夢茹攝）

桃園市八德區許多市民反映，指往返新北市永寧捷運站的客運班次繁亂，每次都要等半小時以上，在地民代服務處也接獲不少市民抱怨。交通局坦言，往返桃園與新北的客運多採「循環式」模式，無固定發車時間，建議民眾多利用公車動態系統查詢。

市議員朱珍瑤表示，桃園八德往返新北永寧捷運站的客運路線有713、715、716，先前疫情嚴峻，民眾搭乘公車客運的意願下降，車次也減少，近期疫情趨緩後民眾又開始恢復搭乘，近期再度接獲不少投訴案件，民眾抱怨花很多時間乾等，

朱珍瑤為此日前親自試搭，她說由於搭乘時間並非尖峰時刻僅誤差十多分鐘，但這也體現出這些路線通勤民眾多，只要稍微誤點就容易引起反彈，她也將蒐集民眾的反映一併與交通局溝通。

市議員陳治文指出，疫情回穩後，陸續有民眾反映尖峰時段一位難求，希望在尖峰時段及假日加開班次。另外，何時到站一直是民眾最迫切的問題，建議交通局要多加宣導公車動態資訊系統，尤其針對鄰里、長者要著重加強。

交通局公共運輸科長陳家緯解釋，新北市因交通繁雜，加上永寧捷運站附近沒有客運停留點，為避免客運在站牌下停留造成交通堵塞，只要客運到站就會馬上發車，沒有固定發車時間點，該運作模式稱之為「循環式」路線，較不影響交通。

陳家緯表示，全市約有70條路線為「循環式」路線，其中往返新北的客運路線多採取該模式，提醒民眾可在等車時可多利用桃園公車動態資訊查詢欲搭乘的班次，至於疫情期間減班的部分目前已恢復約8成，會視情形逐步加開。