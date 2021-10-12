外交部長吳釗燮日前多次投書外媒，呼籲聯合國不應持續錯誤引用聯大第2758號決議將台灣排除在外。對此，中國外交部發言人趙立堅今回應，台灣個別人在國際上炒作，這一議題是對一個中國原則的公然挑戰和嚴重挑釁，是對聯大第2758號決議的公然違反，也是典型的「台獨」言論。

趙立堅於例行記者會表示，台灣個別政治人物的言論毫無道理。對聯合國大會涉台問題，中方已經多次表明立場，第一，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，這是國際社會公認的基本事實。大陸堅持一個中國的立場不會改變，反對「兩個中國」和「一中一台」，反對「台獨」的態度不容挑戰，捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移。

第二，聯合國是由主權國家組成的政府間國際組織，1971年通過的聯大第2758號決議，已經從政治上、法律上和程序上徹底解決了中國在聯合國的代表權問題。聯合國系統各專門機構和聯合國秘書處任何涉及台灣的事務均應遵守一個中國原則和聯大第2758號決議，台灣作為中國的一個省，根本沒有資格加入聯合國。多年來的實踐充分表明，聯合國和廣大會員國均承認世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，充分尊重中國對台灣行使主權。

趙立堅強調，第三，聯大第2758號決議體現了國際公認的法律事實，白紙黑字不容台灣當局和任何人肆意抵賴和歪曲，任何形式的「台獨」之路都不可能得逞。台灣個別人在國際上炒作，這一議題是對一個中國原則的公然挑戰和嚴重挑釁，是對聯大第2758號決議的公然違反，也是典型的「台獨」言論。大陸堅決反對這一言論，這在國際上也注定不會有任何市場。且完全相信中國政府和中國人民維護國家主權和領土完整，反對分裂，實現國家統一的正義事業一定將繼續得到聯合國及廣大會員國的理解和支持。