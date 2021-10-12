人氣退潮 Q3大戶、中實戶及散戶人數同步下滑 17:522021/10/12 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台股人氣明顯退潮！證交所12日公布，今年第三季成交值5億元以上的大戶人數為5309人，成交值1～5億元的中實戶為42395人，成交值1億元以下的散戶為427萬8413人，三項指標人數同步較第二季下滑。 證交所統計，今年第二季大戶人數為5990人，中實戶48826人，散戶439萬1077人。對照第三季的數字來看，各衰退11.3％、13.1％、2.5％，但以散戶減少人數來看，一季減少高達11萬2664人。 證券數位帳戶新戶激增 永豐金證券翻2倍 航運股殺一片 台積電拉尾 台股收跌177點 力守16400點 #數字 #散戶 #中實戶 #大戶人數 #成交值 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台新銀推PChome商店街賣家貸 大數據提最適貸款方案 13:502021/10/12 財經 名師指明路 面對111新制學測不害怕 17:002021/10/12 名家講 新台幣重貶1.06角 失守28.1元關卡 創近半年新低 16:252021/10/12 財經 重量級權值股一起摔 台股盤中失守16400點 13:112021/10/12 財經 台壽攜北醫大 發布百歲人生調查 04:102021/10/12 金融．稅務 對抗「孤獨老」 至少要有三大保障 12:392021/10/12 財經 剛性購屋需求旺 富旺前三季簽約戶數翻倍 10:282021/10/12 財經 信錦董座 再加碼自家股票 04:102021/10/12 證券．權證 集保ESG資訊平台 受邀財資論壇分享 04:102021/10/12 證券．權證 操盤心法－關注中美情況 台股科技資訊具優勢 04:102021/10/12 證券．權證 近2萬兒童徒步穿越中美洲危險叢林 人數創紀錄 14:282021/10/12 國際 財經熱門新聞 打房123 央行確立房貸利率三級制 - 財經要聞 - 工商時報 航運又被殺到絕望 「少年海神」暴賺千萬去哪了？他揭驚悚真相 - 財經 退休好生活》小心！老闆從薪資扣6％當勞工退休金 - 財經焦點 - 中國時報 新台幣重貶1.06角 失守28.1元關卡 創近半年新低 - 財經 明天全靠台積電？小心 還有3大未爆彈 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。