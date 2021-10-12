麗彤（6539）受惠新冠疫情趨緩，有條件解封帶動保健／養品需求回溫，自結9月合併營收1.52億元，交出月增8.2％、年增0.3％雙成長，是近四個月來年增率首度轉正。

該公司累計1～9月合併營收13.0億元，與去年同期持平。

麗彤表示，9月在保健食品、美容保養品、醫美管理平台三大引擎帶動，加上DV醇系列機能飲品銷售熱烈，營運表現亮麗，預計第四季特可延續成長力道。

此外，今年投入數位轉型進行會員系統優化升級，打造專屬的客製化體驗服務，提供顧客最佳的消費體驗，讓企業價值最大化，面對後疫情時代，保健食品、機能性保養品成為消費者剛性需求，並依消費習慣改變廣告策略，降低行銷費用，也有助提升營業利益表現。

展望第四季美容產業與年底節慶消費旺季，麗彤10月祭出DV全年最狂周年慶，並於官網旗艦店獨家銷售《醇耀妍真蠶絲煥白版》與《醇養妍耀世美白》，且計畫推出新品《閨密益生菌飲》，加上暢銷款醇耀妍、醇耀妍NMN系列與雙樂纖Super Plus+等口碑商品，與積極籌備新竹館開幕，營運多角化發展，積極搶攻顏值經濟商機。