韌體大廠系微擁有BIOS最先進韌體運算技術（UEFI）及提供系統管理軟體的領導品牌，12日正式宣布旗下UEFI韌體產品InsydeH2O UEFI BIOS解決方案已完整支援微軟全新推出的Windows 11作業系統上最新Secured-Core PC之規格要求。

Secured-core PC是微軟、個人電腦製造商及晶片製造商為了保護個人電腦開機程序及記憶體資料完整性而發表的新倡議。Secured-core PC透過提供硬體、韌體、作業系統和身份防護功能來建立深度防禦的安全策略，有助於預防單點安全故障的情況，從而提高系統安全性。

搭載InsydeH2O及Windows 11出貨的新產品將獲益於Secured-Core PC全新精進的安全防護技術，包括 System Guard及Device Guard。System Guard可在系統開機和運行期間保護及維護平台之完整性，能為最新Intel與AMD平台提供強化的SMM（系統管理模式）安全保護機制。

除此之外，Device Guard的增強功能包括對韌體級別憑證配置之改善，可防止系統在運作中受到任何惡意代碼之攻擊，進而為韌體提供高強度的安全防護。

系微副總暨個人電腦事業群總經理許志能表示，系微與微軟及Intel、AMD等半導體合作夥伴的緊密合作關係使我們能夠在最新的安全技術、業界標準和開發規畫上做好萬全準備。系微對於Windows 11全新安全強化功能的快速支援能力，進一步證明我們的客戶可以仰賴系微的韌體解決方案及專業技術，將高度安全的設計新品推向市場。