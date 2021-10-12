劍麟（2228）自結，9月合併營收2.76億元，受車用晶片短缺影響部分訂單遞延出貨，9月營收呈月減、年減的原因，然受惠於每車安全配備規格升級與數量增加的趨勢明確，主要客戶穩健拉貨力道，貢獻累計第三季合併營收9.02億元，年增5.3％，且累計前三季合併營收27.69億元，較去年同期成長19.26％。

劍麟表示，全球掀起「脫碳化」，在世界各國政府祭出各項電動車發展目標及相關補助案下，電動車已成品牌車廠造車的新勢力，多數車廠在晶片短缺的逆風下，皆選擇優先生產電動車。根據市場調查公司IDTechEx Ltd.報告表示，今年全球電動車銷量預估將會超過500萬輛，過去十年間的全球電動車市場之年複合成長率將達到約86％，可見電動車市場的巨大增長潛力。劍麟不僅三大主／被動式安全相關零組件是電動車安全系統不可或缺的產品，目前針對電動車之車用散熱系統所開發的相關零組件，正進行最後一次驗證已送件，待驗證通過後有望於明年第一季開始量產，挹注整體營收動能持續成長。

展望第四季，劍麟維持審慎樂觀看法。雖車用晶片短缺問題尚未緩解，隨著汽車傳統產業旺季的到來，品牌車廠將陸續推出新車款，回補庫存的力道將有助客戶對於公司的產品需求保持一定水準，貢獻汽車事業部良好的營運表現；另在中國大陸限電政策方面，目前劍麟浙江廠配合當地政府採取「停三開四」方式運作，由於浙江廠已於2020年決議終止展示架業務後，除租賃車間予「湖州劍力」作為部分汽車零件產品之電鍍加工使用外，並無其他營運活動，對整體營運影響範圍微小，惟需要密切觀察後續變化。