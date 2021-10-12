大陸湖南一名66歲阿嬤日前進行身體檢查，發現她的腫瘤標誌物明顯升高，更神奇的是，之後透過驗孕棒進行檢驗，竟呈現2條線，讓眾人非常驚訝，但醫師進行超音波檢查時，卻發現阿嬤子宮已老化，且沒有妊娠跡象，經過一番努力才找出病因。

根據《瀟湘晨報》報導，66歲的黃姓阿嬤退休後，經常與朋友遊山玩水，身體非常硬朗，日前她至長沙市第三醫院健康管理中心進行一年一度的體檢，發現她腫瘤標誌物檢測中的甲胎蛋白（AFP）明顯升高，此為靈敏的腫瘤標誌物，異常升高主要見於原發性肝癌或生殖細胞腫瘤，例如絨毛膜癌等。

為了找出甲胎蛋白升高原因，醫師替黃姓阿嬤進行檢查，但其他數據均未顯示有原發性肝癌和生殖細胞癌的可能，而醫師猜想，女性妊娠過程中，AFP也會顯著增高，便使用人絨毛膜促性腺激素（HCG）試紙條（俗稱的驗孕棒）再次進行確認，發現試紙條上竟出現2條線，顯示阿嬤可能懷孕了。

為了保險起見，醫師又進行超音波檢查，但阿嬤必未有妊娠跡象，且子宮已老化，讓醫師非常苦惱。醫學檢驗科主任胡方興提出，可能是血液中的某種干擾物質，引起二者的假性升高，推測是類風濕因子（RF）導致，而黃姓阿嬤表示，她最近幾個月發現，身體有些不舒服，早上起床時，總是覺得身體僵硬，而且雙手腕關節、掌指關節處，也會感覺到疼痛，起初以為是因出遊頻繁、勞累過度所導致，因此並未多加注意。

醫師以此方向進行檢查，確認黃姓阿嬤患上類風濕性關節炎，而醫生表示，所幸及早發現，才沒有拖延治療，黃姓阿嬤的病症處於早期，只要經過治療，能夠緩解疼痛，減輕症狀。