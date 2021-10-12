歐盟藥品管理局（EMA）表示，瑞士羅氏大藥廠（Roche）今天向歐盟申請批准旗下COVID-19抗體雞尾酒療法在市場銷售，這是歐洲大陸發行藥品前的最後科學評估步驟。

羅氏與美國生技公司雷傑納隆（Regeneron）合作研發抗體雞尾酒療法；而兩週前世界衛生組織（WHO）才推薦此法用來治療COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

總部位於阿姆斯特丹的歐盟藥品管理局表示，他們正開始評估由2種單株抗體組成Ronapreve的行銷授權。

若審核過程加速，則歐盟藥品管理局「可能在兩個月內發布審核意見」。

抗體雞尾酒療法與疫苗不同，疫苗刺激人體產生自身免疫反應。

Ronapreve設計適用對象為12歲以上的青少年及成人COVID-19病患，他們不需補充氧氣治療但可能演成重症。它也用來預防12歲以上人口感染COVID-19。

美國前總統川普罹患COVID-19期間，曾使用此一療法。Ronapreve由雷傑納隆藥廠設計，羅氏藥廠負責行銷。

歐盟藥品管理局人用藥品委員會（CHMP）進行最終階段科學評估，之後向歐盟執委會提出建議，再由執委會決定是否批准發行，這是藥品申請歐盟市場行銷的最後一步驟。

兩週前，世衛也支持這項療法，但僅限於特定健康情況的病患。

世衛在英國醫學期刊（BMJ）發表的研究指出，非重症但仍有高住院風險的COVID-19患者，以及無法產生足夠免疫反應的重症患者，都可以使用這種抗體雞尾酒療法。