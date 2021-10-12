中職樂天女孩「伊伊」陳伊擁有甜美外型和惹火身材，加上可愛虎牙，有「甜心虎牙」之稱，不時會在社群網站分享養眼辣照，最近她在IG曬出一段13秒出水片，又兇又甜宛如出水芙蓉，讓男粉看了都忍不住直呼戀愛了。

影片中，伊伊從泳池中緩緩上岸，只見她披著一頭長髮，身穿黑色比基尼，更襯托出她的白嫩肌膚，同時露出令人稱羨的纖細水蛇腰，尤其伊伊扶著把手上樓梯時，一個微微傾身的動作，幾乎快倒出半球，隨著走路動作，傲人上圍還跟著彈動，深不見底的事業線看得相當清楚，十分性感。

而伊伊上岸後，對著鏡頭害羞吐舌，同時露出招牌虎牙，甜美性感兼具，讓大批粉絲看了激動狂讚「辣辣辣」、「這身材太犯規」、「流鼻血了」、「俏麗可愛餒」、「貴妃出浴」。

伊伊形象活潑開朗，常在社群網站分享生活日常，除了是啦啦隊女孩，還會嘗試各種角色的打扮，像是學生妹、OL或騎重機的帥辣模樣，都電力十足，讓她圈粉無數，IG吸引超過51萬人追蹤。