圓規颱風在東半部帶來豪大雨，昨晚花蓮縣宣布停班停課，且有氣象專家提醒東半部可能會「致災性降雨」，而今日台東傳來各處淹水卻未停班停課，引來已搬回台東老家的紀曉君在臉書開嗆：「饒了台東人吧！是不是要淹到脖子才算蛤？」

歌手紀曉君於2006年與職棒選手郭岱詠結婚，兩人育有一女，小名「小茉莉」並於2009年離婚，2014年與孫庭浩再婚，隔年生下「波妞」，紀曉君今(12)日在臉書透露「天空大雷一直轟轟作響，大風雨的沒煞車，孩子在學校上學，老公在風雨中奔波，這種天氣 不停班課，可以蛤醬子，妳要不要乾脆去撿蝸牛?」

隔一小時後紀曉君再PO文開嗆「饒了台東人吧？！花蓮停班停課，我老公傳來照片，他說他很好別擔心，毛毛雨，台東上班上課，我女兒的學校淹大水還在學校裡，台東地區紛紛傳出已經災情狀況了吧醬子？」並PO出花蓮及台東的對比照，也能見到沒停班停課的台東出現淹水畫面，甚到有網友分享土石流影片。

不少網友看到紛紛有感留言「這樣接送小孩也很危險！要注意安全喔」、「安全第一！」、「平安啊！」、「那麼嚴重還不停班停課」、「檳榔到卑南也淹水」紀曉君也表示在「台東各地方傳來淹水的呼喊，學校淹水 我很怕漏電很危險！」