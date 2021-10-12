日媒上周報導指出，全球晶圓代工龍頭台積電將與日本科技大廠Sony合作，在原先就不斷傳出消息的熊本縣興建工廠的計畫已經敲定，日本政府還打算補助鉅額資金，補助大半經費，這引發日媒討論，台積電前進日本設廠，到底對日本產業影響會多深，以及是否有辦法承擔台積電帶來的營運成本。

據《日經中文網》報導，台積電計畫與Sony在熊本縣投入8000億日圓(約2160億元新台幣)規模資金，預計日本政府將補助一半，這樣至少也有超過千億元新台幣的規模。由於日本政府向海外企業資助鉅額實屬罕見，預料未來將掀起波折。

隨著全球晶片荒加劇，台積電將在美國、大陸投入新產能後，預料在日本建立最新的投資項目。台積電董事會今年2月決議，將在日本投資設立100%持股子公司，實收資本額不超過186億日圓，用來進行3DIC材料研究，預計坐落在茨城縣南部的筑波市。

日本政府從去年以來就不斷有消息傳出邀請台積電赴日設廠，從經濟安保與半導體優先來看，在台灣產能高達9成的台積電，終究也是要接受日本政府邀請。

不過，這件事情面臨2大難題。從補貼角度來看，日本政府10月議院選舉後編制2021年補充預算案來看，將列入千億日圓預算作為台積電設廠補助，這是前所未有的情況。如果就台積電拿到這一大筆補助，勢必在日本引起巨大紛爭，若台積電與合作的包括Sony等日企一同拿到補助那還可以止息紛爭，但問題就在於台積電一直以來都是以獨資公司在各地設廠，包括美國亞利桑那州投資案也是，台積電也一直以最討厭合資企業的名聲，在該行業聞名。

日本的半導體廠商高管表示，如果想要避免這個問題，就是日企必須挹注更多資金，不然整間工廠將完全依照台積電的意志來執行。台積電在2020年宣布赴美設廠，但現在也面臨補貼、建設成本沉重等問題。

美國國會6月表決通過了向半導體行業提供520億美元補貼的法案，但從台積電宣布設廠以來已經經過1年半，眾議院相關法案連補貼內容都沒有納入，沒有任何進展下，台積電營運壓力與日俱增，加上大筆對海外企業補助，在美國也引起一些反彈聲浪。

此外，拜登政府於9月召開半導體峰會，其中要求半導體業者交出晶片庫存與銷售數據等被視為商業機密的資料，並在11月8日前回覆，但遭到業界反彈；相較來看，吸引台積電於熊本設廠，希望優先供應日本半導體產品的計畫，可能在台積電一手掌握下，無法如願。

另外一個問題在於，日本所需半導體產品並非先進製程，主要集中在20奈米以上製程產品，目前台積電公布最新研發技術來到3奈米製程，是否設廠能符合日本需求還有待關注。

不過，根據先前消息指出，台積電與Sony的合資工廠主要用來生產CMOS影像感測器(CIS)，採用成熟製程生產，也能滿足周邊半導體業者對台積電投放需求。至於日本投入千億日圓吸引台積電是否有效，還有待細節公布才能進一步推估。