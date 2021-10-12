海端鄉公所宣布利稻村、霧鹿村13日全日停止上班及上課。（圖／海端鄉公所提供）

圓規颱風海上警報雖已解除，但東半部仍有持續性豪雨，台東縣海端鄉公所稍早發布訊息表示，受持續性豪雨影響，南橫山區沿路仍有落石、坍方，有致災之虞且影響通行安全，決定海端鄉利稻村、霧鹿村明（13）日停止上班及上課。

受輕颱圓規外圍環流影響，台東地區持續豪大雨，市區部分地區淹水，縣長饒慶鈴12日分別前往豐田排水系統及太平溪右岸3號堤防視察。

位於台東市、卑南鄉交界的豐田排水系統目前工程進度約43％，預定12月中旬可完成。饒慶鈴視察後表示，豐田排水斷面從6米提升為9到11米，幾乎加大了1倍的容量，在這次颱風豪雨即時發揮功能，確保市鄉交界的住戶們安全，未來縣府會持續爭取經費辦理市區各縣管區排改善工程，加強邊坡防固強度，期保障民眾生命財產安全。

建設處表示，台東市、卑南鄉交界的豐田排水系統既有兩側為原襯排塊石護岸構造物老舊，既有版橋寬跨度不足，遭颱風洪水沖刷而毀損，危及兩岸居民房舍、農地、道路安全，故需辦理災害復建工程修復，工程全長497公尺，總經費3千600餘萬元。

台東縣長饒慶鈴視察排水工程及太平溪右岸3號堤防。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣長饒慶鈴視察排水工程及太平溪右岸3號堤防。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

饒慶鈴12日下午4點前往馬蘭橋旁視察太平溪右岸三號堤防工程，溪水已消退許多，她指示持續注意水位情況外，也需加強工程品質。

饒慶鈴表示，台東市12日近中午時強降雨，造成部分路段淹水，雨勢稍歇水即慢慢退去，顯示縣府近年辦理的豐田排水系統、十股區域大排改善等工程，另外，綠色隧道及賓朗與和平路因雨勢過大，部分道路積水，民眾改道走49-1縣道進入市區，也確實發揮的功能。除了請鄉親務必注意自身安全，也已指示建設處及農業處持續監控河川水位狀況，所有機具、人員也全部待命中。

此外，縱谷地區傳出部分水稻倒伏，南迴地區也有雜糧作物受損，饒慶鈴也請農業處團隊會盡速彙整農損狀況，協助農民向中央申請救助。