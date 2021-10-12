為了鼓勵縣內中小企業成長，台東縣政府推動產業創新研發計畫，每個案子最高可補助100萬元，去年共有17家業者獲得補助，歷經1年的研發計畫，12日舉行成果發表會，縣長饒慶鈴希望透過資金挹注，鼓勵業者勇於創新、為台東產業加值。

為鼓勵縣內中小企業成長，台東縣政府持續推動產業創新研發計畫，去年共有17家業者獲得補助，12日舉行成果發表會，業者秀出他們1年來豐碩的創新研發成績單。

知本的鰻村企業建立黑鰻養殖的室外循環系統，有效進行水質管控；池上鄉的曬穀話桑麻工坊研發即溶桑葉茶粉，建立台東新特色；信華農特產公司將在地油茶粕開發出機能飲品，打造經濟循環效益；奉禮食品公司將紅烏龍茶應用於養生饅頭伴手禮產品開發；綠島業者將傳統定點式浮潛，創新為放流與溯海的新玩法。

縣府祕書長盧協昌表示，產業創新研發計畫推動9年來，補助120家業者，補助累計超過7200萬元，創造逾2億元產值，去年有38家業者申請、17家通過審查獲最高100萬元補助。

今年更創歷年新高，有46家業者申請，補助經費達1270萬元也是歷年最高，更難能可貴的是有越來越多返鄉青年投入，希望透過資金挹注，鼓勵業者勇於創新、吸引更多青年返鄉及增加留鄉意願，為台東產業加值。

財經處表示，今年度與外縣市政府的聯合成果展將改以線上方式舉辦，預計於10月18至20日舉行，屆時會在網路平台展開系列活動，歡迎大家共襄盛舉。