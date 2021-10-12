真的太誇張了，到底是誰比較累？彰化市程姓男子因頭痛失眠前往彰基針灸，不料療程結束後，護理師取針時未確實確認數量，第一時間肚皮上和前額上都有針沒取下，肚皮上經程男反映後拔下，但他戴上安全帽騎車回家後才發現，額頭上竟還有一根，致電醫院卻被回「是你頭髮太長，針下次再拿來還就好。」讓他超崩潰。

程姓男子因為近日頭痛、胃痛、失眠，今天到彰化市某醫學中心中醫部針灸，醫師總計在他肚子扎2針、手腳各扎3針、頭部扎6針，在療程結束後，護理師前來拔針，拔完針後他感覺肚子還是「卡卡的」，用手一摸肚皮竟然還有1支針扎在肚皮上忘了拔，趕緊請護理師協助拔掉。

程姓男子在臉書社團彰化人大小事貼文，引發網友熱烈討論。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

程男上午去彰基中醫部針灸改善頭痛失眠問題，回到家額頭還遺留一根針，他徒手取下針後醫院要他暫時保管，下次回診再還。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

沒想到更誇張還在後頭，他戴上安全帽騎機車返家後，感覺額頭右側竟然痛痛的，用手一摸，竟然又是一根針，照鏡子時差點沒崩潰昏倒；打電話回醫院反映，醫院卻反指是他頭髮太長了才沒看到那支針，並要他下次回診時再把針帶回來歸還就好；當下他覺得實在不可思議，萬一當時那根針是扎在頭頂上，戴上安全帽時，不就整根進入頭裡？忍不住在臉書社團《彰化人大小事》PO文，希望提醒大家注意。

彰基醫學中心中醫部回應，針灸治療時制定進針及取針標準作業流程，並已行之多年。進行針灸治療時，醫師和護理師會對治療部位及針數進行記錄，護理師於治療結束後取針時，亦依照治療部位及針數先進行核對，然後才開始取針，務必將病患身上的針全數取出，然後再次檢查病患治療部位後，讓病患離開治療室。這次遺針事件屬於人為疏失，主治醫師在第一時間已向病患說明原因並致上歉意，部門未來將加強相關人員的教育訓練，避免類似事件再次發生。