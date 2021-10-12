苗栗4惡煞開槍掃射民宅玻璃全破 4人已投案動機待釐清 18:102021/10/12 中時 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 頭份市尚順廣場1棟民宅12日下午遭人開槍示威，射破1樓落地窗。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 頭份市尚順廣場1棟民宅12日下午遭人開槍示威，射破1樓落地窗。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） 苗栗縣頭份市尚順廣場1處民宅，12日下午4時許遭人開槍射破1樓落地窗，幸未傷及人員，示威意味濃厚，轄區頭份警分局據報趕往現場封鎖現場鑑驗彈道。案發後，有4名年輕嫌犯向警方投案，警方初步調查，遭槍擊民宅平日都有許多年輕人進出，疑似黑幫事務所，目前警方正深入調查開槍原因中。 圓規熱帶風暴挾帶大雨侵襲菲律賓 已知9死 美國明尼蘇達州酒吧爆槍擊 1死14傷 #開槍 #民宅 #尚順廣場 #槍擊 #示威 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 苗栗縣政府 表揚各鄉鎮市公所調解委員會 15:162021/10/12 生活 金門料羅民宅深夜火警 30分鐘撲滅無人傷亡 10:102021/10/11 社會 富士全錄公司爆遭掏空2億 本部長遭檢調搜索 17:392021/10/12 社會 苗縣獲補助1.5億 29處路口改善 04:102021/10/12 地方新聞 台中大雅要道10年沒刨舖 楊瓊瓔爭取恢復路平 14:112021/10/12 生活 斗六空間大改造 步道網從醫院到公園 04:102021/10/11 地方新聞 天外飛來橫禍！轎車失控噴飛機車道 騎士衰遭波及釀1傷1命危 19:332021/10/11 社會 苗栗縣爭取內政部營建署經費 整建老舊道路29處 15:472021/10/11 政治 2竊賊投石問路假訪友真行竊 專找無人住宅潛入偷走屋內財物 16:002021/10/11 社會 陳柏惟罷免日倒數！ 盤點網友最常討論的十大驚句、爭議 09:382021/10/12 政治 砂石場壓死小黃 桃園市府勒令停工重罰30萬 17:192021/10/12 社會 社會熱門新聞 5G算什麼！36G「正妹店長」推方案 客人全點頭說好 - 社會 文青女友真面目「性慾強又能吃」 廢宅哀嚎招架不住 - 社會 【獨家】毒品入侵國防大學 管理學院驚爆學生校內吸毒遭逮 - 社會 真的是天兵！新制「5＋11」役男街頭操練拍片PO網 軍方傻眼 - 社會 苗栗4惡煞開槍掃射民宅玻璃全破 4人已投案動機待釐清 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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