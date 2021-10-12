頭份市尚順廣場1棟民宅12日下午遭人開槍示威，射破1樓落地窗。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣頭份市尚順廣場1處民宅，12日下午4時許遭人開槍射破1樓落地窗，幸未傷及人員，示威意味濃厚，轄區頭份警分局據報趕往現場封鎖現場鑑驗彈道。案發後，有4名年輕嫌犯向警方投案，警方初步調查，遭槍擊民宅平日都有許多年輕人進出，疑似黑幫事務所，目前警方正深入調查開槍原因中。