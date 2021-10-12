明台高中寵物經營科三年甲班鄭吏凱，參加「2021KCT公認指導手資格檢定暨競技比賽大會」通過B級指導手檢定，同時也獲得競技組技術獎。（明台高中提供／黃國峰台中傳真）

「2021KCT公認指導手資格檢定暨競技比賽大會」10月3日在台北海洋科技大學舉辦，明台高中寵物經營科三年甲班鄭吏凱，通過B級指導手檢定，同時也獲得競技組技術獎，二年甲班同學林祐萱也通過C級指導手檢定，12日校方分享此榮耀。

選美比賽中需有造型師，幫佳麗打扮得美美的，有美姿美儀師指導儀態，幫助佳麗在場上，表現出最好的一面，而狗狗自己不會擺姿勢，因此狗兒選美，則需專業的指導手（handler）牽引犬隻，引導牠擺出最美的POSE。

明台高中校長林垂益表示，鄭吏凱同學在此次檢定前努力準備，上半年已拿下C級檢定技術獎，本次再接再厲，通過B級指導手檢定，同時也獲得競技組技術獎；鄭吏凱表示，在畢業前通過檢定及獲獎，就是一種肯定，未來將挑戰難度更高的A級檢定。

林垂益表示，社團法人台灣畜犬協會（KCT）為全國最有公信力的國際證照單位，指導手檢定分為A、B、C等3種等級，A級最高階，大、中、小3種體型犬隻都要通過鑑定、B級則需拿到其中2種類型犬隻鑑定、C級屬於最初階，考試主要內容為動態的犬隻牽引及立姿考試。

明台高中寵物經營科表示，指導手在賽場上需牽引犬隻，表現其最大優點，因此對於犬種的心理、個性、標準等要非常了解。此外，指導手還須具備寵物美容技術，讓犬隻在上場前，美美的，賽後亦要將狗兒清理乾淨，這些流暢且熟悉的動作，都是專業指導手必備的技能。

林垂益說，寵物產業專業人才重要性與需求與時俱進，本校寵物經營科有專業的師資，指導學生學習寵物美容技術、寵物飼養與管理、寵物保健與照護等課程，並輔導取得寵物美容丙級及KCT美容師及指導手證照，使學生具備實務能力，成為寵物產業專業人才。