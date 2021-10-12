國民黨立委林為洲去年前往北市中正一分局，告發行政院長蘇貞昌在國會備詢時說謊、釋放假訊息，同時觸犯社維法和食安法。行政院長蘇貞昌坦言，至今沒被約談或收到不起訴通知；國民黨立委江啟臣質詢詞質疑警察吃案，司法公平不應該要有顏色差別。

行政院長蘇貞昌去年12月在立法院備詢期間，稱屏東的信功肉品業者表示「很支持」，卻被信功肉品發聲明撇清關係；林為洲赴台北中正一分局，指蘇散布謠言，告發蘇貞昌違反《社會秩序維護法》、《食品安全衛生管理法》。

江啟臣指出，行政院前發言人丁怡銘因皇家牛肉麵事件，去年11月14日也遭告發違反食安法與社維法散布假消息，違反社維法部分1月19日法院裁定不罰，違反食安法部分北檢8月13日也裁定不起訴。

江啟臣指出，反觀蘇貞昌案經10個月卻沒下文，質疑不敢約詢，同樣是社維法與食安法，標準在哪？言論自由與司法公平，不應該要有顏色，以及官員差別，質疑警察是否吃案？

蘇貞昌坦言，沒有收到約詢通知，也沒收到不起訴通知，但不能定調是不敢約詢，而根據刑事訴訟法規定，不是被告就一定被傳訊，當檢察官認為沒必要就不用傳訊，不然總統、院長、部長整天被告多的是。

徐國勇指出，我們不准吃案，「這麼大的案子，哪個警察敢吃案」，但仍須看看構成與主觀要件，可能是因為去年蘇遭質疑時有公開解釋，可能因此未被傳訊，但會針對個案再去了解。