萬海9月營收首破250億元 18:112021/10/12 工商 邱莉玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 挾著海運貨量、運價齊揚，萬海（2615）9月營收一舉突破250億元大關，達257.64億元，月增4.4％、年增264.76％，再創歷史新高，累計前9月營收1573.6億元，年增191.77％。 萬海今年來營收一路揚帆，但近期股價卻飽受消息面影響，萬海12日股價下跌9.43％來到153.5元，跌幅9.43％，從7月高點353元已下跌199.5元，跌幅56.51％，市值減少4867億元。 《半導體》敦泰9營收穩高檔 Q4轉趨保守 《興櫃股》MOSFET吃緊難解 力士9月營收創雙高 #萬海 #月營收 #跌幅 #首破 #挾著 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸市場回溫 水泥雙雄9月營收向上 17:512021/10/12 財經 《鋼鐵股》春雨9月營收 刷新「三高」記錄 07:462021/10/12 財經 《航運股》華航9月營收年增47.36％ 貨運雙威再飆峰 17:242021/10/12 財經 永冠-KY前三季出貨合併營收創同期新高 11:252021/10/12 財經 《電子商務》數字9月、Q3營收齊創高 09:452021/10/12 財經 《興櫃股》乾杯9月營收雙升 Q4成長動能看旺 16:162021/10/12 財經 車市復甦 和潤9月營收創單月新高 10:282021/10/12 財經 《觀光股》豆府9月營收近5月高點 10月動能看增 13:092021/10/12 財經 航運股殺一片 台積電拉尾 台股收跌177點 力守16400點 13:432021/10/12 財經 《電子商務》網家9月營收續創同期高 年增18.56％ 08:032021/10/12 財經 《其他股》基士德9月營收雙升飆新高 17:072021/10/12 財經 財經熱門新聞 打房123 央行確立房貸利率三級制 - 財經要聞 - 工商時報 晶片荒 台積出招一石二鳥 - 財經要聞 - 工商時報 日本砸千億拉攏 台積電設廠有譜？ 外媒警告2大難題 - 財經 航運又被殺到絕望 「少年海神」暴賺千萬去哪了？他揭驚悚真相 - 財經 退休好生活》小心！老闆從薪資扣6％當勞工退休金 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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