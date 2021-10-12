民進黨立委林楚茵今天質詢時表示，臉書對民眾的特定發文進行言論及思想審查，是否成為新的文字獄，行政院長蘇貞昌回答，政府會保護平台使用者相關權益，通傳會也會研擬相關法律，不容許違反法律，通傳會主委陳耀祥則說，正起草數位通訊傳播法草案，對大型平台有一定規範。

蘇貞昌今天繼續赴立院進行施政總質詢，林楚茵質詢時說，台灣目前使用臉書的人口達1900萬人，但最近有民眾針對挺香港、清查國民黨不當黨產等內容發文或分享文章，被臉書停權，引發議論。

林楚茵質疑，臉書先透過AI進行辨識，再進行人工審查，是否有可能台灣民眾發文時，被懂中文的中國人進行言論審查，這有沒有違反臉書在台的登記事項，以及是否讓台灣新的文字獄從臉書開始。

對此，蘇貞昌說，台灣是自由民主開放的國家，政府會保護平台使用者的相關權益，NCC也會研擬相關法律；此外，台灣是法治的國家，要遵守立法院所訂的法制，不能逾越或違背台灣的法律，政府不會容許。

經濟部長王美花表示，這些大型平台使用者非常多，確實設有一些希望使用者遵守的規則，原先大多是歧視性、不堪入耳的言論，後來也有些錯假訊息等，若大家反映有過濾不當情事，相關政府部門會注意是否有客觀處理事情，如果不客觀而侵犯到言論自由，政府一定會介入。

NCC主委陳耀祥指出，臉書透過契約方式，不能違背一般法律基本原則，若過濾不當，會涉及言論自由問題；此外，關於大型平台，NCC正在起草數位通訊傳播服務法草案，解決言論審查等議題。他也說，會與臉書溝通，當初AI是如何設定，若有涉及服務透明度的問題，會要求改善。

另外，林楚茵也詢問，媒體產業與數位平台分潤議題，呼籲政府應建立相關政策工具，陳耀祥說，關於媒體議價法及分潤機制，行政院已經開過會，將由NCC、文化部、公平會先做基礎產業調查，並建構相關機制，如類似澳洲的模型，藉由合理公平的分潤機制，助於媒體產業發展。