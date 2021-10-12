世界華人工商婦女企管協會12日捐贈45台電動護理床，由雲林縣長張麗善代表接受，供雲林縣身心障礙養護中心與台大醫院雲林分院使用，電動護理床可讓有需要的長輩獲得適當的照顧，也能讓護理人員照護更方便省力，提升醫療品質與病人安全。

張麗善表示，雲林縣目前有13萬多名65歲以上長者，以及5萬多名身心障礙者，縣府除建構符合身心障礙者需求的多元服務方案及據點，也建置斗六、北港、台西、虎尾、西螺5區復康巴士調度分站，成立6處輔具服務據點並實施輔具補助代償墊付新制，另有3處身心障礙者支持照顧據點。

張麗善說，縣府推出的各項福利服務，有賴縣內第1線各醫療院所及社會福利團體協助，台大醫院雲林分院是雲林重要的醫療院所指標；雲林縣身心障礙養護中心照顧縣內130名身心障礙者，是雲林最大的身心障礙機構，因此將電動護理床供2單位使用。

世界華人工商婦女企管協會總會長陳阡蕙指出，世界華人工商婦女企管協會為全球性組織，在全世界有86個分會，協會調查發現台灣照護領域有待援助，她發起號召不到2周就募到747張電動護理床，將捐給全台包括離島在內29個單位，雲林縣是捐助活動第1站。

台大雲林分院副院長劉宏輝認為，高齡問題是當前國家面臨的重要課題之一，感謝陳總會長帶領這麼好的團隊捐贈各單位電動床，這是對身心障礙者及病人最直接的幫助，在醫院的營運上，也可以讓護理人員有更好的協助，提升醫療品質與病人安全。