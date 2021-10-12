據統計，截至今年9月底前，台南市百年人瑞比例最高的前2名行政區七股和將軍，均位在鹽分較多的沿海地帶，其中在將軍廣山里居民普遍長壽，台南市警察局學甲分局工友吳福財的父母，都是當地里民，分別已高齡93歲、90歲；吳福財說，早期居民大多務農，自給自足且飲食清淡，有助於健康長壽。

根據台南市政府民政局的戶政資料顯示，截至今年9月底前，七股區總人口數2萬1871人，100歲以上有15人，百年人瑞比例全台南最高；另外，第二名的將軍區，總人口數雖然僅1萬8900人，但100歲以上有9位。

重陽佳節將至，警察局為表達關懷長者之意，特別致贈所屬員工父母年逾85歲敬老禮券。（台南市政府警察局學甲分局提供／張毓翎台南傳真）

吳福財回憶，以前將軍、七股區沿海地帶鹽分高，土壤貧瘠，生產高經濟作物不易，像他的父母早期種植番薯，非農忙時期還要兼差到工地做工，才能養活一家人，大約50年前，土地才陸續開闢成魚塭。

吳福財說，因此居民在飲食上，大部分吃自己家栽種、養殖的農漁產品，簡單的粗茶淡飯，不僅不會在體內殘留多餘的食物，且營養也比較齊全，成了他們長壽的「祕訣」。

吳福財在學甲分局服務迄今逾22年，處事態度認真，尤其照顧年輕同仁像照顧自己的子女一樣，深獲同事信賴；對於父母親克盡孝道、甘之如飴，時常犧牲自我休息時間，與太太一起幫忙父親農作並照料年老、行動不便的母親，是同仁眼中的孝子。

重陽佳節將至，分局長王子雄親自前往工友吳福財家中探訪慰，並致贈敬老禮券。王子雄說，吳福財對國家盡忠、對父母盡孝，一點一滴報答父母的養育之恩，真正從生活中實踐孝的美德。