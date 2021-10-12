【LIVE直播】傳請兄弟吃飯協商債務？澎恰恰親上火線說明

藝人澎恰恰去年開記者會證實破產，表示因長期借錢拍戲東拼西補欠下高達2.4億債務，近日傳出他在PGTalk顧問、金星集團董事林秉文幫忙下，已經連續接下5項代言，粗估約有千萬進帳，今（12日）澎恰恰與林秉文在台北福容飯店召開「債務協商會議」，公開最新還債進度，但債權人共52位，實際到場卻不到5人，讓他們無奈嘆「債務協商會議臨時變成記者會」。

林秉文表示準備幫澎恰恰債務協商，認為澎恰恰有勇氣面對，可惜債權人出席率不理想，深感遺憾。澎恰恰坦言一開始原本想處理，但無奈收入問題，導致處理過程混亂，幸好後來有林董幫忙規劃，他也謝謝債權人長時間容忍，儘管他們沒到場，但希望他們透過媒體了解。

對於大家質疑林秉文為何不直接替他處理債務？林秉文說澎恰恰已經借錢已經借到成了一種病，「到處借錢給承諾，之後還是會再發生，債務只是一個問題，但病很難醫好」，認為要把他的習慣改掉才是目的，「趁他目前還有工作能力，讓他專心賺錢解決」。

林秉文喊話澎恰恰現在欠的2.2億1年內沒還完的話，將由他來還。（圖／粘耿豪攝）

林秉文也貼心幫澎恰恰制定一系列的還款計畫，公開目前剩下2.2億，會以公開透明的方式，把賺到的錢存在指定的戶頭，然後按照比例還給各個債主，之前因為疫情收入不穩定，但已幫他找到4個代言，還有幾個持續溝通中，絕對會一分不少還給大家，懇請債主們高抬貴手，留個情分給澎恰恰。

林秉文更表示「1年內沒還完的話，剩下都由我來還」，之所以不現在就出手幫忙還清，是想要拉澎恰恰回正軌，希望他記取教訓。澎恰恰也說自己在事前其實不知道林董會這麼義氣相挺，「剛剛聽到也嚇一跳，但請大家放心，他已經做了承諾，我們也會聯合開發新東西做最大努力，一定會給大家一個交代」。

澎恰恰透露過去這1年已還2000萬，但債主也從30個變52個。林秉文再次強調「剛剛2.2億元是澎哥實際的債務，請債權人別再追究利息，超過我就不認了，也希望澎哥不要再借下去，我個人擔保，一定會有保障，超過時間不夠的數目，完全由我來處理」。