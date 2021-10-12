駐德代表謝志偉在國慶日當天持「台灣獨立」布條拍照引發批評，謝志偉今又說，中華民國之所以至今仍舊鮮紅，是因為「我們一邊舉一邊吐血」。對此，國民黨文傳會主委凌濤表示，國慶日才剛結束，國人就看到現任外交官把國旗批到一文不值，帶頭傷害國家主權，真乃世界奇觀。

凌濤質疑，蔡英文總統才剛在國慶演說時強調，「維持現狀就是我們的主張，會全力阻止現狀被片面改變」。可是蔡英文任命的謝志偉大使，其手中原本應該要大力揮舞的青天白日滿地紅，竟變成了台獨布條，蔡英文聲稱的「維持現狀」，已被自己任命的駐德大使片面改變。凌濤指出，如果蔡英文不將謝志偉立即革職懲戒，就等於默許謝志偉企圖顛覆中華民國的行為跟主張。

凌濤認為，民進黨的國家主張就是唱雙簧，蔡英文這一頭說中華民國台灣是最大公約數，謝志偉在另一頭視國旗如寇讎，如果蔡英文主席想實踐台獨黨綱，就勇敢說出來，如果謝志偉有骨氣，就不要拿中華民國的政府薪水搞台獨，如果不認同國家，就不要頂著我國外交官名號在國際社會騙吃騙喝。

凌濤表示，蔡英文在國慶演說時還提到，「國旗不見了我們一起生氣」，請問面對謝志偉「讓國旗變不見」的行為，蔡英文您生氣了嗎？謝志偉的失格行為，無疑是重重一巴掌打臉蔡英文與民進黨政府。

凌濤呼籲蔡英文要恪守中華民國憲法與自己的就職誓言，用行動作為團結表率，不要再把中華民國當成操弄對立的消費工具。