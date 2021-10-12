夾帶著全球超越5000萬冊的漫畫發行成績、人氣電視動畫與2部電影作品，《我的英雄學院》在第5季動畫結束後火速推出第3部電影作品《我的英雄學院劇場版：世界英雄任務》，成功延續該系列在全球各地掀起的熱潮，電影將於本月29日在台灣與美國、加拿大、英國等同步上映。

《我的英雄學院劇場版：世界英雄任務》開啟一個全新的篇章，在這個8成人口數都具備獨特「個性」的世界裡，一個篤信「個性」終將導致人類走向滅亡的神秘組織「人類崛起」（HUMARIZE），開發出「個性因子誘發炸彈」，一旦引爆，它能使人類體內的「個性」因子瞬間瘋狂暴走，達到驚人破壞力，傷亡難以估計，為了阻止災難發生，全球英雄分別組隊搜索隱藏於世界各地的炸彈。在奮進人麾下實習的雄英高中少年英雄綠谷岀久、轟焦凍與爆豪勝己也奉命離開日本前往遙遠的「奧賽翁」捕捉幕後首腦。過程中綠谷與剛認識的當地人洛迪索爾（吉澤亮配音）被無端捲入殺人事件遭該國政府通緝。隨著宣告炸彈爆炸時間1分1秒的逼近，綠谷與所有的英雄夥伴們能否及時阻止這場世界級災難的發生。

電影預售票於今日正式開賣，搶先購買預售票的觀眾除了能擁有特殊設計具紀念價值的預售票之外，購買雙人套票的觀眾將有機會獲得漫畫原著作者堀越耕平為電影特別精心製作的原文設定集，裡面除了有電影的3位主角轟、爆豪與綠谷的全新戰鬥服設計外，更加入新的世界英雄與敵人的介紹以及各項能力設定，還追加觀眾最常問作者堀越耕平關於英雄學院裡師生們各種有趣可愛的小問題，也讓觀眾在觀賞電影之後，能更深入了解每個人物角色的製作細節。